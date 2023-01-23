『超貴重チンチラロングコ―ト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 50分に出品され03月16日 06時 50分に終了予定です。即決価格は274,400円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ２０年位前に専門店で購入しました。もう年齢的に着る機会が無くなりました。とても、ゴ―ジャスで手触りが何とも言えない位気持ちいいです。

長期自宅保管の為、中古にご理解のある方宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) カラー: ブラウン系/オレンジ系/イエロー系

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ジャケット・アウター タグ 超貴重チンチラロングコ―ト