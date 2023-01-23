『POC 蛍光イエロー スキー用ヘルメット size:55〜56【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 03分に出品され03月30日 04時 03分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【安全性】

POCのヘルメットは、厳しい安全基準を満たしており、スキーやスノーボードの際に頭部をしっかり保護します。



【デザイン】

蛍光イエローの鮮やかな色合いは、視認性が高く、雪山での安全性を向上させます。



【快適性】

内装は通気性に優れ、長時間の使用でも快適に過ごせる設計です。



- ブランド: POC

- 色: 蛍光イエロー

- タイプ: スキー用ヘルメット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポック