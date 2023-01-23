『Dragon ドラゴン RVX OTG 眼鏡対応 スノー ゴーグル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 20時 49分に出品され04月11日 20時 49分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■営業スケジュール■



2月



24日（土曜）▲お休み

25日（日曜）▲お休み

26日（月）～営業・発送







＊営業日は午後1時までのご注文は当日神奈川県発

宅配便にて発送致します。



＊▲お休みの間のご注文は休み明けに発送させていただきます。



■■新品未使用品■■



Dragon ドラゴン RVX OTG 眼鏡対応

ボーナスレンズ スノーゴーグル、



訳：レンズ中央上部に極微細な埃程度のサイズの

当たり傷がございます

非常に近くで光を当ててみないと分からない程度ですが

ご了承の上ご注文ください



BOULDER/LLFLASHBLUE+LLMIDNIGHT



レギュラーフィット（ジャパンフィットではありません）

*スポンジも厚めなのである程度ノーズブリッジのある方は

そのまま隙間なく使うことができます。

どうしても隙間が空いてしまう場合は１００均の隙間テープを

鼻周りに盛ることで問題なく使えます。



【カラー】

フレームカラー：BOULDE

メインレンズ：LUMALENS FLASH BLUE

ボーナスレンズ：LUMALENS MID NIGHT



【付属品】

マイクロファイバーバッグ



【テクノロジー】

眼鏡対応（※フレームの形状によっては合わない場合があります）

Swiftlock 2.0レンズ交換システム

スーパーアンチフォグ

100%UVカット

トリプルレイヤーフェイスフォーム

シリコンストラップバッキング

ヘルメット対応



【サイズ（mm）】

横幅：約230mm

縦幅（中央部）：約65mm

縦幅（最大部）：約950mm

※上記の計測サイズはあくまでも目安となります。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ドラゴン