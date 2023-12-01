『melinda様専用【超美品】カナダグース マクミランパーカ 2023.12購入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 13時 51分に出品され03月27日 13時 51分に終了予定です。即決価格は39,000円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース マクミランパーカ

サイズ:S

2023.12ロンハーマンにて購入

購入価格は約18万円です。

3回ほど着用し外出しましたが断捨離のため

出品します。

100％正規品で購入時のレシートもお付けします。

常識の範囲の交渉お受けします。

早い者勝ちです。



カラー...ホワイト

モデル...MACMILLAN PARKA

ライン...BLACK LABEL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ melinda様専用【超美品】カナダグース マクミランパーカ 2023.12購入