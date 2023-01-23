『可憐✨️BURBERRY スプリングコート ウエストギャザー プリーツ Aライン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 20時 15分に出品され05月04日 20時 15分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BURBERRY BLACK LABELのレディースラインから春にぴったりなトレンチコートです✨️



ウエスト部分にタックが入っているため、ベルトなしでもキュッと絞られて綺麗なスタイルに見せてくれます♡



軽やかで女性らしい印象になりますので、可愛らしいお洋服がお好きな方におすすめです✨️





バーバリー ブラックレーベル

春コート トレンチコート スプリングコート

ボタン ポケット ロゴ 刻印 ホースマーク



✿色

ライトベージュ

アイボリー



︎✿素材

・表地

綿 70%

ポリエステル 30%

・裏地

キュプラ



︎✿サイズ



サイズ 38 (Mサイズ相当)

肩幅 36cm

身幅 45cm

袖丈 61cm

着丈 89cm



平置き実寸

（素人の採寸ですので参考程度にお願いします）



︎✿状態

目立った傷や汚れもなくまだまだ快適にお使いいただける商品です◎







No.455 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 可憐✨️BURBERRY

スプリングコート

ウエストギャザー

プリーツ

Aライン