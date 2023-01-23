『美品◎イネド 2.4万 首周りまで暖か◯ ショールカラーショートダウン ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 20分に出品され03月20日 16時 20分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◇お値下げはプロフィールをご確認下さい◇



定価24,200円

カラー ネイビー

4回の着用。

綺麗な状態です。

(古着のため完璧を求める方はご遠慮下さい。)





サイズ11号

総丈60

身幅50.5

肩幅40

袖丈59

（多少の誤差はご了承くださいませ）





説明引用



ボリューム感と丸みのあるシルエットが女性らしいショート丈ダウンブルゾンです。どんなボトムも相性のいい丈感で着回しの効くアウター。インナーを問わないシンプルなコートで、のワードローブに一着は持っておきたいオススメのダウンコートです。





#Uni一覧はこちらをクリック





アンタイトル等のお洋服も出品予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イネド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品◎イネド 2.4万 首周りまで暖か◯

ショールカラーショートダウン ネイビー