『マムート ダウンジャケット 750+【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 10時 02分に出品され04月28日 10時 02分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マムートのダウンジャケット



Gravity Hooded Down Jacket

重さ：418g



サイズの表記はありませんが、身長170cmで標準的な体系でちょうど良いサイズ感です。



750フィルパワーのダウンで非常に暖かいです。



手首部分に若干汚れがあります。

それ以外はきれいで全体的に状態が良いです。

詳細は写真でご確認ください。



なるべく色が合うように撮影しましたが、モニター環境などにより若干色が違って見える場合もありますのでご了承ください。



香水、喫煙、ペット、芳香剤なし



値下げ交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マムート ダウンジャケット

750+