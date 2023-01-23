『冷風機 冷風扇 【2024年新登場 ・冷感アップグレード・1台4役】 強力送風【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 00分に出品され03月08日 11時 00分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この商品について

【涼しい冷風モードで心地よい体感】冷風・送風運転の切替が可能です。「冷風」ボタンを押すと、ひんやりとした冷たい風を送り出します。タンクに水を入れない場合は普通の扇風機としてもお使い頂けます。エアコンと併用すると、冷房効果アップ！省エネ冷風機です。

【スイング機能・体に優しい自然な涼風】水のカでひんやり潤いのある自然な風を送り出すタワー型冷風扇。送風口が広く、左右60°振り＆上下120°手動ルーバーが付いて、より広範囲に風を送ります。体にやさしいので小さなお子様やお年寄りの方がいるご家庭におすすめ冷風扇です。

【シーンで選べる風量＆ワンタッチ切替】冷風と送風の切り替えができるシンプルな冷風機です。風量は弱・中・強の3段切り替え可能。お部屋の温度や自分の状態にあわせて風量や風質を調節できるので、使い道は様々。ボタンを押すと、ひんやりとした冷たい風を送り出しながら、クリーンな空間を作れます。

【タイマー運転・省エネで経済的！】就寝時などに便利な切タイマー付き。ボタンを押すごとに1時間単位で最大7時間まで設定することができます。消費電力はわずか60Ｗ、1日の電気代約1.35円！エアコンに比べて電気代が安い！夏場の電気代を抑えたい方にもおすすめ冷風機です。

【付属の保冷バックでもっとひんやり！】人気 冷風 機の本体上部には保冷ポケット搭載、氷と一緒に保冷剤を入れることで冷却効果更にアップ！気化熱だけでは物足りない場合や、猛暑日におすすめです。上部から給水できる、タンクは最大約6.0Lの大容量！頻繁に水を加える煩悩はない！腰痛めの方にも優おすすめです。

【移動も操作もカンタン楽々扇風機】操作は本体パネル、リモコンどちらでも行えるので便利です。便利なキャスターと取っ手が付いているので、使用する場所を変えたい時や、お掃除の時も簡単に動かすことができます。洗って繰り返し使えるフィルターで、いつも衛生的・経済的冷風 扇。

【スリムでスタイリッシュな冷風扇】スタイリッシュなデザインで、どんなお部屋にもピッタリ。横幅は約22㎝とスリムで邪魔になりにくく、使わない時はちょっとした隙間に収納できるので便利です。扇風機では物足りず、エアコンでは冷え過ぎてしまう方におすすめ人気冷風 扇風 機です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用