『アヴィレックス b15c【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 02時 46分に出品され03月04日 02時 46分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

フード···フードなし

柄・デザイン···無地

アヴィレックス新宿店にて購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アヴィレックス

b15c