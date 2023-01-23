『THE NORTH FACEノースフェイスNDW91204タンバコシフーディーS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 05時 48分に出品され05月02日 05時 48分に終了予定です。即決価格は9,554円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス) NDW91204 TAMBAKOSHI HOODIE /レディース タンバコシフーディー Sサイズ



【カラー】ブラウン

【サイズ】 S(レディース）



■サイズ(cm)S/身長150-160

バスト76-84・ウエスト56-64・ヒップ82-90



肩幅 35.5cm

身幅 47.5cm

着丈 53.5cm

袖丈 57cm



【素材】■Ripstop PERTEX Microlight、中綿：700フィルパワーグースダウン【重量】465g



◆極薄のリップストップ生地に最高品質とされる700フィルパワーダウンをたっぷりと封入し、包み込まれるような暖かさを実現したダウンジャケット!【特徴】■軽量でソフトな感触、高い耐久性を持つ素材の「パーテックスマイクロライト」を使用。■スムーズなハイクアップ、ストレスのないライディングをサポートする「パックシステム」採用。■撥水コーティング加工。■静電気の発生を抑える静電ケア設計。■両サイドにポケット付き。■ファスナー開閉の内ポケット。■首周りを暖かく保つため、衿にもダウンを封入。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACEノースフェイスNDW91204タンバコシフーディーS