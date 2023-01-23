『mont-bell フード付き ダウン 青 S 収納袋付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 14時 29分に出品され04月29日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数年前に購入しましたが、サイズが合わなくなったため出品します。



※商品を圧縮してから発送する可能性がございます。



【高い保温性】

mont-bellのフード付きダウンジャケットは、軽量でありながら優れた保温性を提供します。寒い環境での使用に最適です。



【優れたデザイン】

シンプルでスタイリッシュなデザインは、アウトドアだけでなく日常使いにも適しています。フード付きで風を防ぎ、快適さを保ちます。



【耐久性のある素材】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、長期間の使用に耐えられます。アウトドア活動に最適な選択です。



- ブランド: mont-bell

- 色: 青

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- 素材: ナイロン

- サイズ: US/EUR表記あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

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