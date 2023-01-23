『新品タグ付き！NIKE フルジップ リバーシブル ボアジャケット◇Mサイズ 白色【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 04時 01分に出品され03月21日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度はご覧になって頂きありがとうございます。

他にも古着やNIKE商品など色々出品していますので是非のぞいてみて下さい♪

#古着HIRO



※大人気の商品でカラーによっては即完売した商品です！



★★★★★★NIKE直営店にて購入★★★★★



NIKE フルジップ ダブルジップ リバーシブル ボアジャケット ナイキ



★サイズ：Mサイズ

着丈：６９ｃｍ

身幅：５６ｃｍ

胸囲：９１〜９７ｃｍ

身長：1５５〜１７６ｃｍ

★ 新品、タグあり



・大きなNIKEのロゴ、ビッグスウシッシュがインパクトな大人気アイテム！！



・ふわふわした肌触りのナイキスポーツウェア ビッグスウシッシュ ジャケット。

・毛足の長いハイロフトのフリースを使用したリバーシブル構造。

・寒い日の重ね着に最適！

・裏返すと、シワ感のあるウーブン生地が軽い雨をブロックするシェルになり、フリースが抜群に快適な裏地になります。



★色違いのサイズ違いも出品中！



★深夜時間のコメントなし即購入も大歓迎です。

翌日、対応させて頂きます



★他のサイズなども有りますので是非ご覧になって下さい。

#古着HIRO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付き！NIKE

フルジップ リバーシブル ボアジャケット◇Mサイズ 白色