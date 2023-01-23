『電気ケトル、電気温水カップ、ワイヤレスポータブル充電式トラベル加熱沸騰水カップ、【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 08分に出品され03月15日 19時 08分に終了予定です。即決価格は10,192円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 電気ケトル、電気温水カップ、ワイヤレスポータブル充電式トラベル加熱沸騰水カップ、300W急速加熱、27000 mAh大容量、400ml 加熱•保温 湯沸し器 湯ボルト 電気ポット 車中泊 LCD温度表示 、車載ステンレス鋼二層魔法瓶サーモス (ホワイト)



材質 ステンレス鋼, 樹脂/プラスチック製

色 ホワイト

電圧 24 ボルト

ワット数 300 W

【便利・大容量400ml】：27000mAhの大容量充電式バッテリーで、フル充電後も何度でも使用できます。アウトドアキャンプでいつでもどこでもお湯を飲むのは簡単で便利で、一人で飲むのに適しています。

【急速加熱＆4種類の温度調整】：沸騰カップはLED温度表示とタッチ操作を採用しており、40℃〜100℃の任意の温度に設定できます。 45℃、55℃、80℃、100℃の4つの恒温モードがあります。 10分以内に100℃まで温度が上がるので、お湯やコーヒーを保温し、いつでも温かい飲み物を楽しむことができます。

【360°漏れ防止スマート電気暖房カップ】：車載給湯器は、360°逆さまに長時間吊るしても電気や水が漏れません。水が沸騰すると、電気ケトルは自動的に警報を発し、加熱を停止します。インテリジェントな温度制御により、いつでもどこでもカップ内の液体の温度を知ることができます。統合されたデザインはあなたの旅をより安全にします。

【高品質素材】：食品グレードのSUS304ステンレス鋼とベビーグレードのPCでできており、耐久性がありお手入れも簡単です。カバーは、液体のオーバーフローを防ぎ、保温効率を向上させるように設計されています。安全、健康、安心してお使いいただけます。 100％は、あなたとあなたの家族が最も清潔で安全な飲料を飲んでいることを確認できます

【多機能・適用範囲】給湯器サイズ：9*9.2*24cm、正味重量：1000g、電圧：24V、出力電圧：10A。 長距離ドライブやアウトドア、出張などに大活躍の電気ケトルです！ 家族や友達と出かけるとき、いつでもコーヒー、紅茶、牛乳、粉ミルクなどの温かい飲み物を飲めるので、運転が楽になります。



10〜15営業日以内にお届けします。 お買い求めの商品にご満足いただけず、発送上の理由で不良品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>その他 商品の状態: 新品、未使用