『Woolrich ウールリッチ ステンカラーコート 新品【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 04時 15分に出品され03月22日 04時 15分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げしました。ご検討ください。

（定価59000円）



ウールリッチのステンカラーコートです。



ブランド…Woolrich ウールリッチ

スタイル…ステンカラーコート

カラー…ベージュ

サイズ…Mサイズ

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地



気に入って購入したのですが、似たような色合いの他のコートも購入したため出品しました。

新品・未使用（試着のみ）です。

シンプルで上質なコートですし、これからの季節にぴったりです！



自宅での保管であることご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします。



小さく畳んで発送予定です。

折りシワ等ご容赦ください。

よろしくお願いします。



季節感···春



季節感···秋,春



季節感···冬,秋,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Woolrich



ウールリッチ

ステンカラーコート 新品