『【Tna】GooseDownダウンジャケット短丈MA1ボンバージャケットメンズS【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 08時 25分に出品され03月12日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

カナダ発 Tna

GooseDownジャケット



カナダ発、日本未着陸ブランドTnaのダウンジャケットが入荷しました！寒いカナダの冬を乗り切る良質なダウンを生産しているブランドです。



雰囲気抜群なライトモスグリーンのミリタリー風のダウンジャケットなので、普段の服に簡単にミリタリーのテイストをプラス出きるのも良いです◎



プレミアムグースダウンを使用しているので、重厚で寒さ対策もバッチリ!ショート丈に、ボンバー袖、ボックスシルエットと、今の流行りが詰め込まれたアイテムです!



90s リバイバルによるストリートファッションにも良いですよ！

女性が着ても可愛いです。



カラー: ライトモスグリーン



サイズ: メンズSサイズ相当

下記実寸をご確認下さいませ。



実寸: 着丈54cm

肩幅48cm

身幅60cm

袖丈60cm

※素人採寸のため、若干の誤差はご了承下さい。



【コンディション】

若干の古着特有のあたりやシミ、スレ、使用感はありますが、大きなダメージ等はなく、古着としては状態は良いです。



クリーニング済み

※商品はコンパクトにして発送させて頂きます。



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1750 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Tna】GooseDownダウンジャケット短丈MA1ボンバージャケットメンズS