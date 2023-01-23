『BUCO NYLON RIDERS VEST【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 26分に出品され04月23日 18時 26分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BUCOのオフィシャルナイロンレーシングベスト。

左胸にオーバルロゴのパッチ、ハンドウォーマーポケットが付く王道のスタイル。



・シェル： ヘビーデューティーナイロンツイル

・ライニング： ナイロンタフタ

・左胸： 刺繍パッチ



畳んで保管、発送のためシワが目立つ場合がございますが、予めご了承くださいませ。



参考価格：55000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ブーコ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BUCO

NYLON

RIDERS

VEST