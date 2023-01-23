『California Varsity Jacket【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 12時 08分に出品され03月10日 12時 08分に終了予定です。即決価格は38,720円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンハーマン コート



カラー ブラック

サイズ S



肩幅 約49㎝

着丈 約70㎝



素人採寸になりますので多少の誤差はご理解ください。

身長168㎝、体型普通の方だとちょうど良いサイズ感だと思います。



価格交渉は不可でお願いします。



美品ですが自宅保管の中古品となりますので、新品をお求めの方や神経質は方は購入をお控え下さい。



繊維が細く、高品質なウール素材を使用したバーシティジャケット。

生地にビーバー仕立て(両面起毛)を施すことにより、肌触りはカシミヤにも匹敵します。

バーシティジャケットは袖・身頃のライナーに中綿キルトを採用し、真冬の寒さもしのげる暖かさを確保。

また、チェスターコートは生地を裏表に合わせるダブルフェイス(二重構造)になっており、リバー仕立てという手作業で縫製を行う贅沢な仕様です。

Ron Herman Californiaの特別なアウター



カラー···ブラック



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ California

Varsity

Jacket