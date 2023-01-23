『米軍 U.S.A.F 1964フィールドジャケットパイルライナー MED-REG【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 22分に出品され03月26日 00時 22分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 U.S.A.F. Field Jacket Pile Liner JKT

LINER,COAT,MANS

Size MED REG 8405-753-6409

SPEC MIL-L-4889C(USAF)

CENTRE MFG.CO.INC.

DSA-1-7068 11/19/64



米軍 U.S.A.F フィールドジャケットパイルライナージャケット

1964年製ヴィンテージ

サイズはMED-REG

メンズ レディース ユニセックス



光沢のあるポプリン生地で裏地は肉厚のウールコットンパイルボア

55%WOOL 45%COTTON



コンディション：

外側からは見えにくいですが右首あたりにほつれ 両手リブにほつれ、穴があります フロント左右にシミがありますが 味のある

約60年前のヴィンテージで良い状態です



#MilitaryNeedleTime



サイズ：

着丈 64cm【襟付け根からの計測】

～69cm【襟上部からのからの計測】

身幅 55～60cm【脇下で計測】

肩幅 ラグラン

裄丈(首から) 83～85cm

袖丈(脇下から) 45cm



※ 計測は全て平置きでの計測になります。多少の誤差はご了承下さい



※

【ご注文後24時間以内の発送】

【送料無料】

【らくらくメルカリ便にて匿名配送】



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 米軍

U.S.A.F

1964フィールドジャケットパイルライナー

MED-REG