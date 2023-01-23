『OLYMPUS STYLUS TG-870【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 11時 54分に出品され04月05日 11時 54分に終了予定です。即決価格は19,125円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今は生産されてなくかなり貴重なカメラです。

販売されている当時も大人気で買うのに苦労しました。

現在、楽天やヤフーショッピングですと11万で販売されてます。

使用回数5回未満



オリンパス 水中カメラ Tough

STYLUS TG-870 ホワイト

総画素数：約1680万画素

カメラ部有効画素数：1600万画素

モニター：3インチTFTカラー液晶防水機能：保護等級8級（IPX8）

防塵機能：保護等級6級（IP6X）

同梱品：カメラ本体（ホワイト）

：リチウムイオン電池

：USB-ACアダプター

：USBケーブル

：CD-ROM

：取扱説明書（日本語）保証書



お持ちのスマートフォンでオリンパスの専用アプリをダウンロードし、カメラとWifi接続すると撮影した写真を直接スマートフォンに取り込むことができます。写真撮影してすぐにSNSへアップロードできます。



国内正規品

国内では既に完売している人気商品です。

さのまい

佐野真依子

tg870

OLYMPUS

オリンパス

ゴープロ

gopro

スタイラス 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オリンパス カラー: ホワイト系/ブラック系/ブラウン系