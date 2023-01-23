『【美品】SHIPS シップス ノーカラーショートコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 17時 17分に出品され03月19日 17時 17分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIPS for women



着丈 約65

肩幅 約37.5

身幅 約50.5

そで丈 約56



サイズ 38

カラー ライトグレー

定価 38,500円





着用感はほぼ感じられず、美品と言えるとても綺麗なコンディションです！





<アイテム説明>

程よいフレアなシルエットが、大人な可愛らしさを演出してくれるショートコート。ノーカラーなのでストールなど巻物との相性も◎上品さが、普段から通勤にと幅広く楽しめるのもポイントの1枚です。





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#SHIPS

#シップス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シップスフォーウィメン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】SHIPS

シップス

ノーカラーショートコート