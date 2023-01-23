『【未使用】DANTON ダントン S ダウン アーミー フーデッドジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 00時 22分に出品され05月01日 00時 22分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用になります。

170cm 62kgで少し大きめになります。



保温性抜群の頼れるダウンブルゾン



■デザイン

ミリタリーウェアをベースにしたボリューム感のあるダウンブルゾン。高い保温性を誇りつつ、ラグランスリーブ仕様なので肩回りの動かしやすさも確保しました。首元までカバーする前立てや、袖口のフィッティングを向上させるマジックテープなど、冷気を防ぐディテールも豊富です。大きめのフロントポケットに加え、内側のポケットや背面のビッグポケットなど、収納力の高さもポイントです。



■サイズ

昨今のトレンドを加味したややゆとりを持たせたシルエットを採用。インナーのボリューム、体型に応じてサイズアップ・ダウンさせてお選びいただけます。



■素材

素材は、太番手のポリエステル糸と綿の混紡による厚手の生地を使用。柔らかい着心地と美しいシルエットを実現しつつ、実用性にもフォーカスした頼れる1着です。



■羽毛の吹き出しについてのご注意

羽毛の特性を生かすには生地に一定の通気性が必要になります。その為、羽毛の吹き出しは避けられません。また着用中の動きにより、縫製のミシン目から羽毛が出ることがあります。その場合は粘着力の弱いテープ等で取り除いてください。生地表面から羽毛が吹き出した場合は無理に外に引き出さず、裏側から羽毛を引っ張るようにして製品内部へ戻して下さい。



カラー...グレー



身幅...63cm

着丈...68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用】DANTON

ダントン

S

ダウン

アーミー

フーデッドジャケット