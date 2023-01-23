『ナチュラルランドリー NATURALLAUNDRY 圧縮ウールコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 12時 53分に出品され03月20日 12時 53分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 週末セール価格変更中



ナチュラルランドリーのコートです。

色、デザイン共にステキで購入した１枚です。



身頃側面も生地パターンが入り立体的なシルエットになります。凝ったパターンだと思います。

マスタードカラーとスタンドカラーのボタン配置がとても気に入っています。



大切にしておりますので状態良好です。



ダークカラーのコートももちろん定番として最高ですが、たまには明るいカラーのコートで春に向けてのお出掛けはいかがでしょうか？ ステキな旅の写真になるのではないでしょうか☆



軽くて暖かいです



圧縮ウール100%

裏地無し



購入価格¥30,000弱



身幅50

肩幅50

袖丈49

着丈85

襟の高さ4









カラー···イエロー

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ウール

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···秋、冬



#ナチュラルランドリー

#NATURALLAUNDRY

#アムグリン

#amugrin

#圧縮ウール

#45R

#ファッジ

#FUDGE

#リンネル #ナチュリラ #中川政七商店

#北欧暮らしの道具店 #天然生活

#ウールアウター #ウール100

#グリン

#glin #キナリノ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナチュラルランドリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ナチュラルランドリー

NATURALLAUNDRY



圧縮ウールコート