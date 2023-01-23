『FRAY I.D 変形カラーロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 45分に出品され03月28日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完売商品で再販されてなかったため、あまり人と被ることなかったロングコート♡



大きな襟はフロントだけでなく、バックスタイルにも^ ^



着丈が長い上品なシルエットで存在感も増し、付属の細ベルトでウエストマークをしても前を開けてもキレイに決まるデザインです！



国産の接結ウール素材を贅沢に使用しており、素材自体に膨らみがあるので高級感を感じられます。



目立った傷はありませんが、中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

郵送時の畳皺にご理解ください。



定価：税込42,900円



サイズ 0



※最後の画像はブログよりお写真をお借りしました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレイアイディー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FRAY

I.D

変形カラーロングコート