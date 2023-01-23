『新品 ホルムガード セレブレイト グリーン 2個 スコープ scope【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 03時 12分に出品され05月06日 03時 12分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用

廃盤品

ホルムガード セレブレイト



カラー：グリーン

2個セット



スコープさんで購入したまま、保管しておりました。本日、写真を撮るために箱から出した新品のお品物です。

マウスブローの手作り品のため、ご理解いただける方、宜しくお願い致します。



こちらのお品物はすでに廃盤品となっており、スコープさんが復刻されましたが、復刻された分も既に廃盤となっている貴重なお品物です。



2点ともに、B品(アウトレット)ではなく、A品となります。



バラ売りはご容赦ください。



宜しくお願い致します。





ホルムガード

セレブレイト

グリーン

スコープ

scope

花瓶

ヒヤシンス 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>花瓶・フラワースタンド 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ホルムガード