『Google pixel6a 新品未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 23時 41分に出品され03月28日 23時 41分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Google Pixel 6a 白

未使用未開封品

ネットワーク利用制限なしです。



auモデルはソフトバンクモデルと違い、nano-SIM/eSIM両対応なのと、テザリング、ハイレゾも対応でオススメです。



キャリア動作確認

au、UQ、povo、ソフトバンク、Ymobile、LINEMO等対応

docomo系は非公式ですが、pixel5以降は使えるようです



CPU

Google Tensor

内蔵メモリ(ROM)

128GB

内蔵メモリ(RAM)

6GB

充電器・充電ケーブル

USB Type-C

バッテリー容量

4410mAh

画面サイズ

6.1インチ

画面解像度

2400x1080

パネル種類

OLED

カメラ

背面カメラ画素数

12.2 メガピクセル(広角)

12 メガピクセル(ウルトラワイド)

前面カメラ画素数

8 メガピクセル

手ブレ補正

○

4K撮影対応

○

スローモーション撮影

○

撮影用フラッシュ

○

複数レンズ

○

サイズ・重量

幅

71.8mm

高さ

152.2mm

厚み

8.9mm

重量

178g

カラー

Chalk

おサイフケータイ

急速充電

USB-PD 3.0

認証機能

指紋認証

耐水・防水

IPX7

防塵

IP6X

ハイレゾ

○

GPS

○

テザリング対応

○

デュアルSIM

○

デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)

○

SIM情報

nano-SIM/eSIM



バッテリー最大容量...100%



IMEI (製造番号)350631705041968



購入したキャリア...au



シリーズ...Pixel 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グーグル