『【破格】90s NIKE ダウンジャケット 3つセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 09時 58分に出品され03月24日 09時 58分に終了予定です。即決価格は18,105円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s、NIKEダウンジャケット3つセット売りです。一つ11800円くらいです。正直転売レベルで安いです。さらにここから値下げ交渉もアリです！！特に銀タグの黒と黄色のやつは2〜3万するやつなので、この機会にぜひ！オレンジに関しても希少色なのでおすすめです！圧倒的お得です。早い者勝ちです！！



・サイズ

サイズは黒M、黄M、オレンジLです。実寸は下に載せますので、参考にしてください。また、3つともドローコードで絞れます。175cmメンズでどれもサイズいい感じです。よろしくお願いします。



黒、黄(サイズ表記M)

肩幅51cm

身幅61cm

着丈71cm



オレンジ(サイズ表記L)

肩幅57cm

身幅64cm

着丈70cm



・状態

黄色のやつだけ、前見頃に少々黒い汚れがあります。気にならない程度ではありますが、洗って落ちる汚れです。また、前ポケットのストラップがないです。ジップ自体破損はありませんので、使用に問題ありません。そのほかの2つはめっちゃ綺麗です。びびるぐらい破格です。ぜひ。





値下げ交渉、受け付けてます！ばら売りは発送の関係で、しておりません！ご不明点あれば気軽にコメントください！！



一気に寒くなりました。この機会に冬の準備してしまいましょう！





#NIKE #ナイキ#ダウンジャケット#y2k#90s#古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【破格】90s

NIKE

ダウンジャケット

3つセット