『90s 極美品 ★USA製★ ラルフ・ローレン羊毛×カシミア短丈コート ４【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 16分に出品され03月23日 01時 16分に終了予定です。即決価格は13,350円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一生モノとまでは言いませんが長くご愛用できる90sヴィンテージ品となります。

MADE IN USA‥‥。

RALPH LAUREN(ラルフローレン)の羊毛とカシミアで仕上げた短丈コートになります。

色は深いベージュと淡い茶色の中間となります。

ほとんど着ていない為、非常に綺麗な状態です。

デザインも時代に左右されることのないすっきりとした綺麗なシルエット。

デザイン‥コンディション‥素材などどれをとっても文句なしの品です。

[サイズ]

表記=4

身幅=49.0㌢

身丈=65.5㌢

肩幅=41.0㌢

袖丈=60.0㌢

B=83㌢

H=91㌢

T=160㌢

※素人採寸の平置き

[素材]

表地=羊毛75％、カシミア25％

裏地=キュプラ

[状態]

ヴィンテージ品となりますが非常に綺麗な状態となります。

※神経質な方はご遠慮下さい。

[製造]

MADE IN USA

米国製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 90s

極美品

★USA製★

ラルフ・ローレン羊毛×カシミア短丈コート

４