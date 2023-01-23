『M.U×PRE_KIMONO_MA1✖️M-65 LINER 【JAPONESS】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 09時 58分に出品され03月30日 09時 58分に終了予定です。即決価格は17,595円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 m.u × PRE_KIMONO MA-1とM-65 LINER のセットです。MA1は完売品です。



価格

MA-1 29000円

LINER 24200円

で購入。



シルエットやレイヤード感がとても好きで2.3回着用してみましたが、自分には似合わず着用機会がないため出品します。状態も良く美品です。



– ROTHCO MA-1 Flight Jacket

– SHELL : nylon 100% / LINING : polyester 100%

– Free

– Black

– REMADE IN USA

モデル身長165センチ

ユニセックスで使用できます。



– MA-1は空軍パイロットに愛用されてきたフライトジャケットで、機内での動きの邪魔にならないように必要最低限まで機能をそぎ落としているシンプルなデザインが特徴です。 軽量でとても動きやすい、着心地の良さに加え、襟、袖、裾には柔らかなリブが付いているため、優れた防寒性や防風性も兼ね備えます。 この［ROTHCO］のMA-1を裁断し、PRE_の洗練されたデザインにm.uが独自のエッセンスを加え、３WAY仕様のMA-1へと再構築しました。 3XLのボリュームのあるフォルムをベースにサイズ感を整え、前身頃にボタンを3つ配置することで、着物のように斜めに重ねてご着用いただける仕様となっています。 前身頃のジップは生かしているため、ジップを締めてのご着用はもちろん、ボタンを留めて肩を落とし、抜け感のあるシルエットを創り出すことが可能です。 また、前ジップのみでのご着用となりますが、リバーシブル仕様となっているため、幅広い着こなしが叶います。 MA-1特有の丈の短い、丸みを帯びたシルエットとなっている後見頃は、オーバーサイズのボディーに深めのスリットを入れることで丈の長さと直線的なラインを表現。 スリットの中央にあるボタンの開閉で動きのあるシルエットやインナーとの組み合わせをお楽しみいただけます。 同時発売のm.u × PRE_M-65 LINERとのレイヤードさせるなど様々なスタイルに合わせてご着用いただきたいアイテムとなっています。



#MA1

#PRE

#mu×PRE

#japoness

#otii

#ユニセックス

#ミリタリージャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ M.U×PRE_KIMONO_MA1✖️M-65

LINER

【JAPONESS】