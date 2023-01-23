『GYGYベルト付きロングダウンコート ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 03分に出品され03月11日 17時 03分に終了予定です。即決価格は13,850円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付き新品未使用

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中綿がダウンのためとでも暖かいです





カラー···ベージュ



素材(詰め物)···ダウン



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジェイダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GYGYベルト付きロングダウンコート ベージュ