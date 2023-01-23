『マスターピース ミズノコラボバックパック リュック メンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 36分に出品され03月04日 17時 36分に終了予定です。即決価格は13,111円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 整理のため出品致します。



定価44,000円



新品で購入後、数回使用後保管しておりました。

ミズノロゴの部分は、実際にグローブで使用されている革が用いられています。



約W29cm×H43cm×D11cm

ショルダー最大約85cm

ハンドル約20cm

右ハンドル約17cm

外ポケット2、コンパートメント2、内ポケット6、ペンポケット2



数回しか使用していないため、状態は綺麗だと思います。



お値下げ不可



中古品にご理解のある方のみお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マスターピース カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ マスターピース ミズノコラボバックパック

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