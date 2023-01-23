『キャメル ウール メルトンピーコート(未使用)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 06時 12分に出品され03月08日 06時 12分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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FRAME WORKSのキャメル色ピーコートです。

後ろのデザインがオシャレで気に入り購入しましたが未使用のまま保管していました。



目の詰まったしっかりした生地で、カシミヤ混で肌触りが良いです。

腰をすっぽりと隠してくれる着丈で暖かく安心感があります。



(注)ブランドラベルに若干の黄ばみがあります(9枚目写真)

写真にも写りにくい程度ですが気になさる方はご遠慮ください。





(平置きサイズ)

肩幅 37㎝

袖丈 60㎝

身幅 46㎝

着丈 77㎝

二の腕周り 約32㎝



⚫︎裏地あり

⚫︎両ポケットあり



サイズ 38(M)



タグなし未使用



定価 42000円









ユナイテッドアローズ

BEAMS

トゥモローランド

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イエナ

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アンタイトル

23区

自由区

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ロペ









季節感···秋、冬

カラー···キャメル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: フレームワーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ キャメル

ウール

メルトンピーコート(未使用)