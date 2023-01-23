『Adam et ROPE アダムエロペ メルトンコート Pコート スプリング【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 21時 11分に出品され04月23日 21時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アダムエロペ メルトンコート

Pコート

スプリングコート

サイズ:36 （S~Mの方に）

カラー:ベージュ（ホワイトよりのベージュ）

定価:32,400円

肩幅約36㎝ 着丈約64㎝ 袖丈約58.5㎝



【商品説明】

美シルエットの定番Pコート

しっかりした厚手のウール素材を使用。

スカートでもパンツでも、ボトムに左右されずに合わせられるコンパクトな着丈がポイントです。

ポケット部分も、2重になっております



※着こなせず、１、２回しか着ておりません。

かなり美品です

※色目は二枚目が最も近いです



ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Adam

et

ROPE



アダムエロペ

メルトンコート Pコート スプリング