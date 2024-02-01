『新品 フレンチブル ナイトスカイストール【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 00時 17分に出品され04月28日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 値下げ不可です



定番 ストール

ブラック

未使用自宅保管

2024/2 購入品

色々気にされる方

神経質な方お控えください



13200円



たたみシワご了承下さい



簡易梱包





















カラー···ブラック











素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フレンチブル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品 フレンチブル ナイトスカイストール