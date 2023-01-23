『金色馬車のデキャンタセット ウィスキー用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 01時 38分に出品され05月13日 01時 38分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デキャンタボトルとミニグラス、馬のホルダーのセットです。

ボトルのキャップは取り外せます。年代、生産国不明。

インテリアやディスプレイ用品として、ご使用下さい。

グラスがひとつ欠品してるのとコルクが経年劣化で減っています。

またメッキも経年劣化しています。

中古にご理解のある方ご検討よろしくお願いします。



#価格がつけられないもの



人気ワード···アンティーク



種別···生活雑貨



人気ワード···アンティーク,古道具



種別···瓶・缶・容器



人気ワード···アンティーク,ヴィンテージ,古道具



#お酒

#オシャレ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>アンティーク雑貨 商品の状態: 傷や汚れあり