『【新品】ルイヴィトン LV×YKカレ90 インフィニティドット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 07時 07分に出品され03月10日 07時 07分に終了予定です。即決価格は81,648円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年LOUIS VUITTONLVと草間彌生さんのコラボ第一弾で販売されたLV × YK カレ90・インフィニティ ドット。

今年都内LOUISVUITTON店舗にてプレオーダーにて購入した未使用です。





LOUIS VUITTON

LV×YK カレ90・インフィニティ ドット

W90cm H90cm

【カラー】ノワール/ジョーヌ

【素材/材質】シルク100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【新品】ルイヴィトン LV×YKカレ90

インフィニティドット