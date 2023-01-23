『ヴァレンティノ ダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 17時 03分に出品され04月28日 17時 03分に終了予定です。即決価格は39,000円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ホワイト

人気の白ダウンです

身長174.体重67 サイズ感ぴったりです！

新しいのを買ったので今回出品しました

購入先

梅田阪急メンズ館 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴァレンティノ ダウン