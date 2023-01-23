『新品 日機装 空間除菌消臭装置Aeropure エアロピュア AN-JS1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 26分に出品され03月22日 23時 26分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封未使用です

自宅保管にご理解の上ご購入くださいませ。

定価70400円の商品になります。



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【特徴】

Aeropure（エアロピュア）は、医療品質の安全で安心な空気をコンセプトに医療機器メーカーである日機装株式会社が開発した空間除菌消臭装置です。

医療業界などで求められるエビデンスを重視しており、各種性能試験結果では、ウイルスやにおいの元となる物質・菌・アレルギー物質を除菌・分解し、99％以上減少させています。



型番：AN-JS1

使用推奨畳数：８畳（メーカー基準）

製品寸法幅： 187mm×奥行 129mm×高さ 268mm

重量：約1.4kg（ACアダプター除く）

風量：弱0.13立法メートル/min 標準0.24立法メートル/min 強0.4立法メートル/min

コード長さ：約1.5m

カラー：ホワイト

製造：日本製

メーカー名：日機装株式会社





T3 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニッキソウ