『まりえ様専用ジョンストンズ Johnstons of Elginカシミヤマフラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 50分に出品され03月16日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジョンストンズ Johnstons of Elgin

カシミヤマフラー 大判ストール



- ブランド: Johnstons of Elgin

- 素材: 100% 高品質カシミヤ

- 色: BLACK STEWART

- フリンジ: あり

- 製造国: スコットランド

- サイズ（約）

190×70cm（フリンジ含まない）、フリンジ：9cm

- 重量（約）365g



カシミア100％で作られた上質なストール。幅広なので肩にかけたり、ひざかけにも使えます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ まりえ様専用ジョンストンズ

Johnstons

of

Elginカシミヤマフラー