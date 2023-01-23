『バーバリー Burberry トレンチコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 44分に出品され03月23日 21時 44分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー…ネイビー



バーバリー Burberry

トレンチコート



春先、秋先に着ていただけるトレンチコートです。

細身の女性でゆったり着ていただけるサイズです。

クリーニング済みです。



古着店で購入しましたが着ていないため出品しています。

目立った傷はありませんが、中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いします。

ご質問がございましたらお気軽にどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリー

Burberry

トレンチコート