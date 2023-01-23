『90s THE NORTH FACE ダウンジャケット 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 17時 18分に出品され03月25日 17時 18分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



*状態



内襟部分に細かな傷あり

刺繍に変色あり/共に画像あり



背面襟元付近にごく微細な傷あり



一部の箇所から若干の羽毛が出ていますが、目立つほどではありません。



大きめ、日本サイズのM相当



90年代大阪心斎橋大丸インポート催事にて購入の正規品



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- タイプ: ダウンジャケット

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- タグ: 内側タグあり



カラー···ブラック



肩幅···52cm

身幅···57cm

袖丈···62cm

着丈···62cm





☑︎USEDのお品です、中古品にご理解のない方のご購入はご遠慮ください。



☑︎着画は致しません。

採寸は平置きでの採寸です



☑︎サイズの大幅な記載間違い以外のサイズが合わなかったや、サイズ感に関する評価下げ返品はご遠慮ください。

実寸は服のサイズ、サイズ感は個人の主観になりますのでご理解宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

黒