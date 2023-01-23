『シャープ 加湿空気清浄機 SHARP KI-HX75-W【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 32分に出品され03月30日 01時 32分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ 加湿空気清浄機 SHARP KI-HX75-W

20畳以上対応



2019年製

動作確認済みです。使用は問題がございません。

簡単に掃除しましたが、まだ素綺麗にならないと思います。中古品なので汚れや傷等がまります。写真にてご確認ください！

ユニット交換が必要なので、気になる方はユニットを交換してからお使いください。









color: WHITE

スマートコネクト対応有

加湿機能有

自動フィルタクリーニング有

自動運転有

適用床面積クラス別: 20畳以上





タイプ···加湿空気清浄機



最大適用床面(空気清浄)···20畳～30畳未満 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ