『超音波式加湿器 千住 EL-K250【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 14時 27分に出品され03月20日 14時 27分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 千住 EL-K250



加湿方式(新): 超音波式

加湿能力クラス別: 400cc未満



プチプチにて梱包致します。



#千住

#千住 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用