『液晶ディスプレイ、ワイヤレスキーボード、トラックボールマウスセット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 35分に出品され03月27日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



IRIS OHYAMA製の23インチ液晶ディスプレイ、logicool製のワイヤレスキーボード、トラックボールマウスのセットです。



在宅ワークのため購入しましたが、使うことがなくなったため、出品します。動作確認済み。使用期間は6ヶ月程です。



ディスプレイ ILD-A23FHD-B

キーボード K295

マウス M575S



付属品1式揃ってます。画像でご確認ください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし