『Dyson PH01 加湿空気清浄機 2020年製 M1288【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 12時 04分に出品され03月05日 12時 04分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィルターは綺麗ですのでまだまだ使用できます。



全体的に傷が少なく綺麗な状態だと思います。

小傷については画像をご確認ください。



コードが傷んでおりますが動作に問題はありません。

リモコンも正常に使用できます。



出品物は画像にあるもので全てです。

画像にないものは付属しないとお考えください。



清掃はホコリを軽く払う程度の簡易的なものとさせて頂きます。

画像に写っている状態のものが届くとお考えください。



商品タイトル末尾に英数字の管理番号を記載してあることがあります。

商品の型番や製造番号等とは一切関係ありませんのでご注意ください。



⭐︎値下げにつきまして⭐︎

基本的に毎日値下げしています。

値下げ希望の場合は必ず希望額をコメント欄で提示するようお願いします。

専用はお作りしておりません。



※配送につきまして※

13時ころまでにご購入・お支払いしていただいた場合は当日出荷できることが多いです。

それ以降は翌日の発送になりますが、土日は発送作業ができません。

また、設定してある配送方法とは別の方法で発送することがあります。

複数の商品をご購入いただいた場合は同梱して発送することがあります。



以上の点をご了承のうえご購入ください。



管理番号：M1288 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン