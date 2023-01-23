『【美品】デュベティカ ダウン ブラック 40【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 19時 42分に出品され04月07日 19時 42分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【ブランド】DUVETICA（デュベティカ）

【カラー】 ブラック

【状態】 破れ、汚れ、スレ等なし

【付属品】 なし

【サイズ】 40

素人寸法で申し訳ありませんが平置きで

肩幅約42cm

着丈約59cm

身幅約44cm



人気の品薄サイズで数年前に購入しワンシーズン着ました。

160cmの私が厚手のセーター着ても着膨れしません。



写真を撮影後、クリーニングに出しましたので即着用可能です。



申し訳ありませんが着画はお撮りしておりませんので、サイズ感は寸法を参考にお願い致します。

また、完璧を求める方や神経質な方は購入をご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ カラー: ブラック系/グレイ系

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ジャケット・アウター タグ 【美品】デュベティカ ダウン



ブラック 40