『アニオナのミンクの毛皮とシェアードミンクの黒のコートです。サイズは４４です。【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 02時 47分に出品され04月12日 02時 47分に終了予定です。即決価格は324,000円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アニオナの黒いロングコートです。

襟と下部分はミンクの毛皮で中央の切り替えはシェアードミンク、それ以外は羊毛です。

イタリアのアニオナで色違いの白と一緒に購入しました。

日本定価１８０万円ほどだったと思います。

身幅５２ｃｍ、着丈８２ｃｍほどです。厚手です。

よろしくお願いします。



カラー...ブラック



素材...リアルファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アニオナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アニオナのミンクの毛皮とシェアードミンクの黒のコートです。サイズは４４です。