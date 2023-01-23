『美品✨roar ロアー ダウンジャケット クロスガン カーキ スター柄 4(XL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 23時 42分に出品され03月28日 23時 42分に終了予定です。即決価格は13,320円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #古着屋COZY一覧



○アイテム

roar ロアー

ダウンジャケット 2way リアルファー(着脱可

星柄 スター

背面 クロスガン 二丁拳銃 デカロゴ

スワロフスキー スタッズ



○商品状態ランク

Aランク





Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品



※独自の目安です。



○状態

目立つ傷や汚れ等なく綺麗な状態となります。



○サイズ



サイズ 表記: 4(XL相当)

肩幅50.5cm

袖丈67cm

身幅58cm

着丈80cm



平置き実寸

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。





○カラー

カーキ



○素材

表地 ナイロン100％

裏地 ナイロン100％

別布 ポリエステル100%

ファー ラクーン

パッチ 表 ポリウレタン

裏 ポリエステル

中綿 ポリエステル





○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





○配送

簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。

なるべく折り跡、シワ等つかないよう心掛けます。

※都合で遅れる場合がございますので

お急ぎの場合コメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ロアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨roar

ロアー

ダウンジャケット

クロスガン

カーキ

スター柄

4(XL