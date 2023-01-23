『NIKE ナイキ 総柄 白豹柄 立体ロゴ スウッシュ ダウンジャケット XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 18時 07分に出品され03月26日 18時 07分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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「NIKE (ナイキ)」の 総柄 白豹柄 立体ロゴ スウッシュ ダウンジャケット XLサイズ です！



●素材 :

本体 (ポリエステル100%)

裏地 (ポリエステル100%)

中綿 (ダウン75% , フェザー25%)

中綿:切替部分 (ポリエステル100%)

●サイズ :

着丈 : 約67cm

身幅 : 約55cm

肩幅 : 約48cm

袖丈 : 約65cm



※即購入歓迎です。

※送料込のお値段となります。

※サイズは手測採寸のため誤差が生じる場合があります。

※目立った傷や汚れはありませんが、若干のしわがあります。

※古着のため多少の着用感や細かな汚れなどがあります。

※自宅保管になります。ご理解よろしくお願いします



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#S4952□ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

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