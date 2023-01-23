『SEVENTEN ボウタイニットカーディガン♡セブンテンバイミホカワヒト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 05時 27分に出品され03月03日 05時 27分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 seventen by miho kawahito セブンテン

ニットカーディガン ボウタイ リボン



真ん中のリボンが大人可愛くワンピースの上に着てもスカートやパンツに合わせても素敵です♡

◾️公式より◾️

何通りもの着方を楽しめるボウタイニットカーデイガン。

毎年好評を頂いているボウタイニットから、ウールの混率を上げ素材をグレードアップ。さらに大人っぽくモード着こなしも楽しめるようにカーディガン仕様に。

ウールの混率を上げたことで風合いが柔らかくなり、またざっくりとした太めのゲージにし暖かく軽く空気を含んだようなほどよいふんわり感に仕上がっています。

ボウタイ部分をリボン結びにしたり、マフラーのように巻きつけたり、結ばずそのままなど巻き方によって甘→モードまで着こなしの幅が広がります。

シルエットはゆとりのあるライン。肩を少し落としたルーズ感がおしゃれです。

丈は少し長めですがワンピースに羽織っても、デニムなどのパンツスタイル、スカートなど合わせるものを選ばず着られる絶妙な丈感です。

カーディガンなので長いシーズン着ていただけます。コートの中に着て、ボウタイ部分を出して着るのもおすすめです。

他にもセブンテンのニットワンピースやスカートなど出品中です♡



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セブンテン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ SEVENTEN

ボウタイニットカーディガン♡セブンテンバイミホカワヒト