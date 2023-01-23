『NIKE ナイキ 550フィル ダウンジャケット リバーシブル 黒 チェック L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 36分に出品され03月28日 15時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ------------------------------------------



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【商品説明】

●ブランド: NIKE ナイキ





●概要: ダウンジャケット リバーシブル 2way





●素材: ポリエステル100%

中綿：ダウン75%、フェザー25%





●ポイント: ワンポイントロゴ プリントロゴ オーバーサイズ チェック柄 550フィル ヌプシ型





●サイズ：L表記





【実寸】

着丈:約 69

身幅:約 57

肩幅:約 48

袖丈:約 65



※素人採寸ですので多少の誤差がある事はご了承ください。





●カラー: ブラック 黒





●コンデション

大きなキズや目立つ汚れ等はありません。





・素人検品のため、万が一見落とし等がございましたら何卒ご理解ください。

・上記にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。



※梱包の際に圧縮袋を使用させていただく事があります。

しわが目立つことがあるかもしれませんがご理解をお願い致します。



※コメントなしの即購入okです。









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A3075 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ナイキ

550フィル

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